Petite poussée de l’inflation à 7,0%

Le taux d’inflation a atteint 7,0% en mai contre 6,9% le mois précédent et 7,1% en mars 2019, selon les chiffres de l’Institut National de la Statistique.

Ce retour à la hausse après des replis successifs est dû essentiellement à une accélération du rythme d’augmentation annuel des prix de l’alimentation.

En mai 2019, les prix de l’alimentation ont augmenté de 7,3% sur un an contre 6,6% en avril. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des œufs de 26,6%, des légumes frais de 15,8%, des produits laitiers de 10,4% et des viandes de 7,4%. Hors produits frais, les prix de l’alimentation sont en hausse sur un an de 5,7%.

Sur un an, les prix du transport augmentent à un taux de 9,8% en raison de la hausse des prix des véhicules de 8,1%, des coûts d’utilisation des véhicules (pièces de rechanges et carburants) de 11,1% et des services de transport de 8,4%.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie à 6,7% contre 6,8% en avril 2019. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 7,8% contre 4,5% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,3% contre 2,3% pour l’alimentaire administré.

A leur tour , les prix à la consommation ont augmenté de 0,5% en mai 2019 après 0,8% en avril 2019, selon l’INS.

Cette augmentation est principalement liée à la hausse des prix de l’alimentation de 0,9%, des articles de ménage et l’entretien du foyer de 0,8%, des biens et services divers de 0,8% et des articles d’habillement de 0,5%.

Les prix des produits alimentaires continuent de progresser. Sur un mois, les prix des produits alimentaires augmentent de 0,9% en lien avec le début du mois de Ramadan. Ainsi, les prix des fruits frais s’accroissent de 4,0%, des légumes frais de 3,5%, des œufs de 1,9% et des poissons frais de 1,9 %. En revanche, les prix des volailles se replient de 1,7%

En mai, les prix des produits d’habillement et chaussures ont augmenté de 0,5%, suite à la hausse des prix des articles d’habillement de 0,7% et des chaussures de 0,2% à l’approche de la fête de l’aïd el Fitr.

Pour ce qui est du groupe meubles, articles de ménage et entretien du foyer, leur prix a augmenté de 0,8% durant mai, à la suite de la hausse des prix des appareils ménagers de 1,0%, des prix de verrerie, vaisselle et ustensiles de 1,0% et des prix des biens et services d’entretien courant du foyer de 0,7%.