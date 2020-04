Pétrole : accord “historique” entre les pays exportateurs pour une baisse de la production

Les pays exportateurs de pétrole, Arabie saoudite et Russie en tête, ont convenu dimanche soir d’une baisse de production d’une ampleur inédite dans l’espoir d’enrayer la chute des cours affectés par la pandémie de nouveau coronavirus. Après plusieurs jours de négociations ardues, une ultime réunion organisée par visioconférence a permis de lever les derniers obstacles à une réduction de l’offre pétrolière de 9,7 millions de barils par jours (mbj) en mai et en juin, a annoncé l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).

Saluant un “ajustement historique” de la production, le secrétaire général de l’Opep Mohammed Barkindo a souligné que cette réduction serait “la plus importante en volume et la plus longue en durée” jamais mise en oeuvre par le cartel et ses partenaires. L’organisation menée par l’Arabie Saoudite, qui depuis deux ans coopère avec la Russie, entend en effet appliquer ces quotas jusqu’en mai 2022, en les faisant passer à 7,7 millions mbj au second semestre 2020, puis à 5,8 millions mbj. Cette annonce a permis aux cours de rebondir d’environ 3% à l’ouverture des marchés asiatiques lundi: le baril américain de West Texas Intermediate (WTI) a grimpé à 23,55 dollars et celui de Brent de la mer du Nord à 32,46 dollars.