Pétrole : Biden puise dans les réserves stratégiques pour faire baisser les prix de l’essence

A la veille de la fête nationale de Thanksgiving, alors que les Américains vont prendre la route pour se retrouver en famille, Joe Biden a décidé de mettre en circulation 50 millions de barils prélevés sur les réserves stratégiques de pétrole des Etats-Unis, la plus importante quantité jamais puisée.

« Nous lançons une initiative majeure », a déclaré Joe Biden dans un discours. Cela « ne va pas faire baisser les prix du jour au lendemain » mais elle « fera une différence », a-t-il promis depuis la Maison Blanche. L’initiative, la plus volumineuse jamais prise par les Etats-Unis, selon la ministre de l’Energie, vise à faire baisser les cours du brut qui ont grimpé de 60% depuis un an.

« Nous pensons qu’en décembre le prix du gallon (3,78 litres) descendra à 3,19 dollars » contre 3,40 dollars mardi en moyenne dans le pays, et « qu’il descendra encore en janvier », a encore prédit la ministre.

Habituellement, les Etats-Unis ne touchent qu’avec parcimonie à leurs réserves – actuellement 609 millions de barils, les plus importantes au monde – enterrées en Louisiane et au Texas, en cas de catastrophes naturelles ou de crises internationales. Mais ici Joe Biden tente le tout pour le tout. Non seulement il puise dans ses réserves pour corriger les prix, mais il dit le faire en coordination avec d’autres gros consommateurs d’or noir, du jamais-vu. Ainsi sur ce dossier, Washington et Pékin ont mis leur rivalité de côté: les Etats-Unis ont fait savoir que la Chine se joignait à cette initiative, tout comme l’Inde, le Japon, la Corée du Sud ou encore le Royaume-Uni.