Pétrole : Boston International acquiert Topic S.A. qui exploite 3 blocs en Tunisie

La compagnie pétrolière Boston International a annoncé avoir entamé des discussions préliminaires avec les actionnaires de Topic S.A. en vue de l’acquisition de la totalité (ou, au moins, d’une majorité) du capital social émis de Topic en échange de l’émission de nouvelles actions ordinaires de la compagnie (l' »acquisition potentielle »).

Topic est une société privée d’exploration et de production de pétrole et de gaz, constituée en Tunisie, qui détient des intérêts dans trois blocs de pétrole et de gaz au large des côtes et sur la terre ferme de Tunisie :

– une participation directe de 100 % dans le bloc de pétrole et de gaz au large des côtes de la Tunisie.

– une participation opérationnelle de 100 % dans le bloc de concession offshore Halk el Menzel, qui comprend le champ pétrolier en production Halk el Menzel et qui couvre une zone offshore de 570 km(2) dans le golfe de Hammamet, dans le nord de la Tunisie. La compagnie pétrolière nationale, Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP), conserve une option pour acquérir 50% de la concession en cas de nouvelle découverte dans la zone de concession ;

– une participation de 15 % (30 % de participation active) dans le bloc d’exploration onshore Jelma, couvrant une superficie de 7 216 km(2) située dans le centre-ouest de la Tunisie – le bloc étant actuellement exploité par l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAP), qui détient une participation de 85 % ; et

– une participation de 43,75 % dans le bloc de concession offshore de Zelfa, couvrant une superficie de 100 km(2) et également situé dans le golfe de Hammamet, dans le nord de la Tunisie, Topic étant l’opérateur.

L’acquisition potentielle, si elle est réalisée, entraînerait une participation minoritaire des actionnaires actuels de la compagnie société dans le groupe élargi et constituerait une prise de contrôle inversée (« RTO ») en vertu des règles de cotation de l’ Autorité de conduite financière (FCA) La compagnie a donc demandé la suspension immédiate de la cotation de ses actions ordinaires émises sur la liste officielle de la Bourse de Londres.

L’acquisition potentielle reste soumise, entre autres, à la réalisation de la due diligence habituelle et aux approbations réglementaires, et il n’y a donc aucune certitude que l’acquisition potentielle aura lieu.

Le président de Boston International, Christopher Pitman, a commenté l’opération en ces termes :

« Cette transaction potentielle offre aux actionnaires une opportunité passionnante de participer à l’exploration, l’évaluation et le développement des réserves de pétrole au large et à terre en Tunisie, ainsi que dans la région de l’Afrique du Nord ».