Pétrole : En route vers les 100 dollars le baril

Le pétrole cher est de retour. Au moins temporairement. En deux mois et demi, le cours du baril de Brent s’est envolé de 35%, à 96,78 dollars, inscrivant au passage un sommet de plus de sept ans.

Le prix du pétrole est d’abord porté par une forte hausse de la demande dans un contexte de rebond économique post-restrictions sanitaires. La croissance mondiale a sans doute frôlé les 6% en 2021 et elle devrait encore dépasser 4% cette année. De quoi doper la consommation d’or noir.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), la demande devrait croître de 3,2 millions de barils par jour en 2022, après un bond de 5,6 millions l’an dernier, pour franchir de nouveau la barre des 100 millions de barils par jour. Dans le même temps, la production reste contrainte.

Au déséquilibre entre l’offre et la demande se sont récemment ajoutées des perturbations d’ordre géopolitique. La perspective de voir une guerre éclater entre la Russie – deuxième plus gros producteur de pétrole de la planète – et l’Ukraine augmente la prime de risque.

Parallèlement, des changements politiques en Libye laissent craindre un retour des perturbations de production dans le pays. L’offre de brut libyen pourrait ainsi être réduite de 300.000 à 400.000 barils par jour, selon les estimations du cabinet Rystad Energy.

La volatilité du cours du Brent risque de demeurer élevée dans cet environnement instable. Des pics au-delà des 100 dollars le baril sont envisageables. La flambée pourrait même devenir hors de contrôle en cas de guerre ouverte entre la Russie et l’Ukraine.

Hors éclatement d’un conflit aux confins de l’Europe de l’Est, un recul des prix sous 90 dollars le baril semble toutefois le scénario le plus probable à moyen terme. La progression de la demande devrait ralentir avec la normalisation de la croissance économique. De son côté, l’offre continuera à augmenter au gré des hausses de production programmées par l’Opep+.