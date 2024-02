Pétrole et Gaz en Tunisie : Etat des lieux à fin 2023 

Le Bulletin officiel sur le bilan énergétique pour l’année 2023, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines, a révélé une baisse des ressources énergétiques et une baisse de la production pétrolière nationale, ainsi qu’une baisse de la demande en produits pétroliers. Parallèlement, les importations d’électricité en provenance d’Algérie ont connu une augmentation notable, contribuant à couvrir 11% des besoins nationaux en électricité.

Selon la même source officielle tunisienne, le nombre de concessions pétrolières encore valides a également diminué à 16 et les concessions d’exploitation ont atteint 56, dont 44 sont en phase de production. Concernant l’exploration, 8 nouveaux puits ont été forés, dont 5 d’exploration et 3 de développement, et une seule découverte a été faite.

Les ressources nationales en énergie primaire (en termes de production et de redevances du gaz de l’Algérie en 2023) se sont élevées à 4,4 millions de tonnes équivalent pétrole, enregistrant une baisse de 6% par rapport à la même période en 2022, due principalement à une baisse de la production nationale de brut. pétrole et gaz naturel.

Parallèlement, la demande totale en énergie primaire a atteint 9,2 millions de tonnes équivalent pétrole au cours de l’année 2023, enregistrant une baisse de 3% par rapport à la même période de l’année dernière, la demande en produits pétroliers ayant connu une baisse de 3% et la demande de gaz naturel ayant connu une baisse similaire de 5 % 3 par rapport au niveau de l’année précédente.

Ainsi, le bilan énergétique a enregistré un déficit de 4,7 millions de tonnes équivalent pétrole au cours de l’année 2023, enregistrant une baisse de 1% par rapport au niveau de 2022.