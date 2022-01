Pétrole: Lentement mais sûrement, l’Opep+ ouvre ses vannes

Les vingt-trois pays de l’Opep+ ont décidé mardi d’augmenter à nouveau légèrement leurs vannes en février, alors que la demande de pétrole est à ce stade peu affectée par la propagation du variant Omicron.

Les représentants des treize membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l’accord Opep+ ont convenu « d’ajuster leur niveau total de production de 400.000 barils par jour pour le mois de février 2022 », a annoncé l’Opep dans un communiqué à l’issue d’une entrevue rapide et sans surprise.

Ils maintiennent ainsi la stratégie de réouverture prudente amorcée en mai 2021 dans un contexte de reprise, après les coupes drastiques décrétées en 2020 pour surmonter le choc de la pandémie de Covid-19.

Puisque la demande a peu réagi à la propagation d’Omicron, « nous devons remplir les obligations auxquelles l’Opep+ s’est engagée dans le cadre de l’augmentation de la production », a déclaré à la télévision Rossiya 24 Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe en charge de l’Energie.

« La décision était largement anticipée et les prix du pétrole ont à peine réagi à l’annonce », a commenté Caroline Bain, analyste chez Capital Economics.

Le cours du Brent, référence européenne du brut, prenait 0,79% à 79,60 dollars, un mouvement limité mais qui maintient le pétrole à des niveaux élevés, soutenus par les perspectives optimistes de l’Organisation sur la demande.