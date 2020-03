Pétrole : Les activités de Serinus en Tunisie n’ont pas été perturbées par le coronavirus

La compagnie pétrolière Serinus a annoncé que ses activités de production en Tunisie et en Roumanie n’ont pas été touchées par la pandémie COVID-19. Elle a ajouté qu’elle a mis en place une surveillance sanitaire accrue du personnel d’exploitation et renforcé le nettoyage et la désinfection des postes de travail opérationnels ainsi que les protocoles d’hygiène du personnel.

« La santé et la sécurité de nos employés sont notre priorité absolue et l’éloignement de nos opérations sur le terrain en Tunisie signifie que nous avons régulièrement du personnel médical dans chacune de nos installations. Cette politique a été maintenue et le personnel médical surveille la santé et le bien-être de nos opérateurs sur le terrain », affirme la compagnie.

Serinus a indiqué que le champ de Chouech Es Saida a été relancé avec une reprise de la production des quatre puits en août 2019. En outre, le personnel tunisien a également pu redémarrer le puits EC-1 dans la zone de la licence Ech Chouech, ce qui porte à cinq le nombre de puits en production dans la zone de Chouech. La production de pétrole des puits continue d’augmenter à mesure que les coupures d’eau des puits diminuent.

De même, les opérations sur le champ de Sabria se poursuivent normalement. En janvier, la société a effectué une opération de tubage du puits Win-12bis afin d’éliminer un blocage potentiel qui était la cause présumée de la baisse des niveaux de production après la remise en production du champ à la suite de l’arrêt de la production de mai à septembre 2017. La production de ce puits a augmenté progressivement depuis que l’opération a été menée à bien, souligne la compagnie.