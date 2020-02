Pétrole : Les concessions de l’ETAP produisent moins qu’en 2018

La production de pétrole brut des concessions de l’Entreprise Tunisienne des Activités Pétrolières, a atteint 10 061 051 BBLS (barils), à fin 2019, en baisse de 8%, par rapport à l’année 2018, a annoncé l’ETAP, sur son site web.

Selon l’Entreprise, cette baisse est due, essentiellement, aux mauvaises performances des champs Anaguid, Durra, Oued Zar, Hasdrubal, Franig, Baguel/Tarfa, Rhemoura et Sabria et au déclin naturel de la production des champs d’Adam et Ashtart.

L’ETAP a fait également, savoir, que la quantité de gaz commercialisée, à fin 2019, a atteint 1 193 526 TEP (tonnes équivalent pétrole) enregistrant ainsi, un écart négatif de 15%, par rapport à la même période de 2018. Une régression causée par les mauvaises performances des champs Hasdrubal, Chourouq, Maamoura, Chargui, Franig, Baguel/Tarfa, Baraka Maamoura, Anaguid et Ghrib.

D’autre part, la production cumulée de gaz de pétrole liquéfié (GPL) fin 2019, a atteint 1 179 541 BBLS , ce qui représente une baisse de 18%, en comparaison avec 2018.

A rappeler que le déficit de la balance énergétique s’est établi à 435,5 MD, à fin janvier 2020, selon l’INS, ce qui représente 44,9%, du total du déficit commercial du pays.