Pétrole : Les prix plongent de 30%

Le prix du pétrole s’est écroulé de 30 % environ au début des échanges après que l’échec de l’OPEP à conclure un accord avec ses alliés concernant la réduction de la production a poussé l’Arabie saoudite à réduire ses prix alors qu’elle s’apprêtait apparemment à augmenter sa production, ce qui a fait craindre une guerre des prix généralisée.

Les contrats à terme de référence internationale du Brent ont chuté de 30 % pour atteindre 31,02 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis février 2016. Le brut West Texas Intermediate américain a chuté de 31% à 28,5 dollars le baril, son plus bas niveau depuis février 2016. Le WTI est sur le point de connaître sa pire journée depuis janvier 1991, pendant la guerre du Golfe, et sa deuxième plus mauvaise journée jamais enregistrée.

Rappelons que l’Arabie saoudite a annoncé samedi des réductions massives de ses prix de vente officiels pour le mois d’avril. Il se murmure par ailleurs que le pays se préparerait à augmenter sa production au-delà de la barre des 10 millions de barils par jour, selon un rapport de Reuters.

Le royaume pompe actuellement 9,7 millions de barils par jour, mais a la capacité d’augmenter jusqu’à 12,5 millions de barils par jour.