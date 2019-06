Pétrole : Les prix repartent à la hausse

Les prix du pétrole poursuivaient leurs rebonds vendredi dans les échanges européens tandis que les investisseurs se focalisaient sur la rencontre à Saint-Pétersbourg des ministres de l’Energie de l’Arabie saoudite et de la Russie. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 62,23 dollars à Londres, en hausse de 56 cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour le contrat de juillet gagnait 52 cents à 53,11 dollars. Les cours restent cependant relativement proches de leurs plus bas depuis janvier atteints mercredi, à 59,45 dollars pour le Brent et à 50,60 dollars pour le WTI.

“L’attention du marché se tourne de plus en plus vers l’Opep+”, indiquent les analystes de JBC Energy, cités par « Capital ». L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses partenaires, dont la Russie, doivent se retrouver dans les prochaines semaines à Vienne, pour décider de renouveler ou non leur accord de limitation de la production. Alors que les Etats-Unis produisent à plein régime, les tensions commerciales et des signes de faiblesse de la croissance mondiale pourraient limiter la hausse de la demande, rendant l’accord de l’Opep+ essentiel à l’équilibre du marché.