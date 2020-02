Pétrole : Les prix très vulnérables au coronavirus

Les deux barils de référence, le WTI coté à New York et le Brent coté à Londres, ont subi une baisse de respectivement 16% et 12% depuis le début de l’année.

Les cours avaient pourtant encore bondi il y a quelques semaines au pic des tensions entre Iran et Etats-Unis.

Mais “les prix du pétrole ont été extrêmement vulnérables à l’épidémie” du nouveau coronavirus, remarque Craig Erlam, analyste du courtier en ligne Oanda, cité par Boursorama.

Plus elle “se propage, plus l’impact économique potentiel et l’impact sur la consommation de pétrole sont importants”, ajoute-t-il.

Sur la période du 15 au 22 janvier, les importations chinoises de pétrole ont plongé de près de 2 millions de barils par jour (mbj) par rapport à la moyenne de janvier 2019, et de 3 mbj par rapport au début de l’année 2020, ont constaté les analystes de Kpler qui surveillent les va-et-vient des tankers.

Sans compter que la situation s’aggrave de jour en jour: le bilan de plus 200 morts a déjà dépassé le nombre de cas lors de l’épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras). La croissance chinoise avait alors été amputée de 2% aux premier et second trimestres 2003, ont rappelé les analystes.

“La chute spectaculaire des derniers jours semble rendre l’Opep nerveux”, a noté Carsten Fritsch, analyste de Commerzbank.

Le Brent s’est par exemple enfoncé sous la barre des 60 dollars le baril, un des seuils symboliques pour les analystes et une première depuis début novembre.