Pétrole: L’Opep+ opte pour le statu quo dans un contexte instable ￼￼

Les pays producteurs de pétrole de l’Opep+ ont maintenu dimanche leurs quotas de production dans un climat très incertain, à la veille de l’entrée en vigueur de nouvelles sanctions visant le brut russe.

Les représentants des treize membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) conduits par Ryad, et leurs dix alliés emmenés par Moscou, ont convenu de garder le cap décidé en octobre d’une réduction de deux millions de barils par jour jusqu’à fin 2023, ont indiqué à l’AFP deux participants à la réunion.

Un communiqué de l’Opep+ a confirmé le maintien de la précédente décision, qui avait été prise pour soutenir les cours et avait suscité l’ire de la Maison Blanche soucieuse de faire baisser les prix à la pompe.

Depuis, les cours des deux références mondiales de l’or noir ont perdu du terrain et se situent entre 80 et 85 dollars, loin de leurs sommets à plus de 130 dollars atteints en mars après le début de l’invasion de l’Ukraine.

Ce qui, de « de manière rétrospective », valide notre stratégie, se félicite le cartel. « C’était la ligne de conduite à adopter pour stabiliser les marchés », argue-t-il.

Le prochain rendez-vous a été fixé au 4 juin 2023, mais le groupe s’est dit prêt à se réunir « à tout moment » d’ici là pour prendre des « mesures supplémentaires immédiates » si besoin.