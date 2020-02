Pétrole : Panoro promet une “importante production” au 1er semestre 2020

La compagnie pétrolière Panoro Energy va procéder au forage d’un puits de production en Tunisie en mai, tandis que trois chantiers sont en cours et dont les travaux devraient être achevés d’ici la fin mars.

La société cotée à Oslo réalisera les travaux sur des permis octroyés fin 2018, via Thyna Production Services (TPS). Le forage sera le premier effectué sur la zone depuis 2015.

Le puits sera foré sur le champ terrestre de Guebiba, à l’aide de la plate-forme CTF 06, propriété de la Compagnie Tunisienne de Forage (CTF), entreprise publique tunisienne. Il est prévu d’utiliser un trou supérieur existant, ciblant un nouvel intervalle sur la formation de Bireno à 3 600 mètres. Le champ est proche de Sfax.

Le forage de ce puits est nécessaire pour exploiter la partie ouest du champ et devrait permettre d’augmenter considérablement la production des actifs de la CTF.

Le PDG de Panoro, John Hamilton, a déclaré que le puits du champ de Guebiba serait utilisé avant le puits d’exploration prévu à Salloum Ouest. “Nos actifs tunisiens connaissent un niveau d’activité sans précédent et nous nous attendons à ce que cela se traduise par une production supplémentaire importante au cours du premier semestre 2020”, a-t-il assuré.

Salloum Ouest a été retardé en raison du processus d’approbation réglementaire. Il devrait suivre immédiatement le puits Guebiba. Le Salloum Ouest fait suite à un puits foré en 1992, qui a testé la formation Bireno à 1 846 barils par jour. Panoro a déclaré qu’il était prévu que le puits commence à produire immédiatement, sous la forme d’un test de puits prolongé, le pétrole étant acheminé vers l’installation de production de Rhemoura.

Trois reconversions devraient être réalisées et produire par étapes d’ici la fin du premier trimestre, dans le but de porter la production des actifs de TPS à environ 5 000 barils/jour (bpj). Les reconversions ont permis de faire passer la production de 3 450 bpj au troisième trimestre à plus de 4 000 bpj.

Panoro détient une participation nette de 29,4 % dans les cinq concessions qui constituent les actifs du TPS. L’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) détient les 51% restants. Lorsque l’entreprise a acheté les concessions, la production était d’environ 4 000 bpj.