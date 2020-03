Pétrole : Panoro se dit « bien placé » pour affronter la baisse des cours en Tunisie et au Gabon

Les actifs de production de la compagnie pétrolière Panoro au Gabon et en Tunisie ont chacun un prix d’équilibre inférieur à 25 USD le baril sur la base des niveaux de production actuels. Ces coûts de production comprennent les coûts d’exploitation des champs, les redevances et une estimation des taxes basées sur le partage des bénéfices, le cas échéant.

Au Gabon et en Tunisie, Panoro prévoit deux remontées dans les quatre prochaines semaines, avec un volume combiné d’environ 140 000 barils de pétrole (net). Dans le cadre du programme de couverture (hedging) existant de la société, environ 30 % de ce volume prévu est couvert à un prix du Brent d’environ 57 dollars par baril. En outre, la société a couvert environ 25 % de sa production mensuelle prévue à un prix minimum de 55 USD le baril de Brent pour le reste de l’année civile. D’autres couvertures existent en 2021 à des niveaux similaires.

Après ces deux prochaines remontées, Panoro n’an aura pas d’autres prévues avant mai 2020 et note que la majorité de ses remontées internationales de vente de brut sont prévues dans la seconde moitié de 2020.

John Hamilton, PDG de Panoro Energy, a déclaré : Les prix du pétrole ont considérablement baissé récemment, car les turbulences se sont étendues aux marchés financiers. Au Gabon et en Tunisie, nous bénéficions de gisements de pétrole de haute qualité, avec une production croissante et des coûts d’exploitation faibles. Grâce à notre structure de coûts d’entreprise optimisée et aux couvertures financières mises en place, nous sommes bien placés pour affronter la tempête actuelle. Nous restons attachés à la discipline financière et prenons des initiatives proactives pour atténuer les effets de la baisse actuelle du prix du pétrole et du sentiment du marché”.