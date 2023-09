Pétrole: Russes et Saoudiens continuent leurs coupes jusqu’à fin 2023

La Russie va continuer de réduire ses exportations de pétrole, et l’Arabie Saoudite sa production, jusqu’à fin 2023, des annonces qui ont propulsé mardi les prix du brut à leurs plus hauts niveaux depuis dix mois.

Les deux pays maintiennent ainsi leur stratégie de soutien aux cours de pétrole.

L’Arabie Saoudite va continuer de réduire sa production d’un million de barils par jour (bpj) pour la période d’octobre à décembre 2023, a annoncé son ministère de l’Energie dans un communiqué.

Les coupes du premier exportateur mondial de brut ont été annoncées en juin à l’issue d’une réunion de l’Opep+ et ont pris effet pour la première fois en juillet.

L’Opep+ réunit les membres de l’Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep), Arabie Saoudite en tête, et des Etats alliés incluant la Russie.

« La production du royaume pour les mois d’octobre, de novembre et décembre sera d’environ neuf millions de bpj », a précisé le ministère saoudien.

Selon lui, cette stratégie sera « réexaminée mensuellement dans l’optique de réduire davantage la production ou de l’augmenter ».

Cette politique est destinée à « soutenir la stabilité et l’équilibre des marchés pétroliers », a-t-il ajouté.

Ryad avait annoncé une prolongation pour septembre, en avertissant qu’elle pourrait être « renforcée » au-delà.

