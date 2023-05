Pétrole : Saudi Aramco annonce 32 milliards de dollars de bénéfices trimestriels

Quoiqu’en recul par rapport à 2022, les bénéfices trimestriels annoncés mardi par Saudi Aramco ont frôlé les 32 milliards de dollars. Soit plus des trois quarts des profits cumulés de BP, Shell, ExxonMobil, Chevron et TotalEnergies. L’Arabie saoudite utilise cette manne formidable pour diversifier l’économie du pays et se tourner vers l’Asie.

Depuis la guerre en Ukraine, c’est un défilé. Les uns après les autres, les dirigeants des grandes économies font le déplacement en Arabie saoudite. Le Turc Recep Tayyip Erdogan en avril 2022, l’Américain Joe Biden à l’été, l’Allemand Olaf Scholz en septembre, le Chinois Xi Jinping en décembre… L’or noir se trouve de nouveau au cœur de l’économie mondiale. L’homme fort du royaume wahhabite, le prince héritier Mohammed Ben Salmane (« MBS »), compte exploiter à plein ce moment historique. Pour y parvenir, il dispose d’une arme formidable: la richissime compagnie nationale Saudi Aramco, outil de diversification économique autant qu’objet de prestige.

Le géant pétrolier saoudien Aramco a annoncé mardi un bénéfice net de 31,9 milliards de dollars au premier trimestre 2023, en baisse de près de 20% par rapport à la même période de 2022, reflétant le repli des cours des hydrocarbures. Des bénéfices qui restent néanmoins vertigineux: à elle seule, la compagnie publique saoudienne a généré plus des trois quarts des 40,5 milliards de dollars de profits cumulés au premier trimestre par les cinq « majors » du secteur: BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, et TotalEnergies. Disputant à Apple le titre de première capitalisation au monde, Saudi Aramco écrase littéralement toutes ses rivales.

Premier exportateur mondial, la major taille XXL assure presque un quart des approvisionnements de la planète. Un coup d’œil dans le sous-sol donne la mesure du trésor des Saoud. Les réserves, 260 milliards de barils (17% du total mondial), sont prodigieuses tant par leur volume que par leur qualité. les réserves de pétrole, 270 milliards de barils (17% du total mondial), sont les plus fabuleuses au monde tant par leur volume (deuxième gisement mondial, derrière celui du Venezuela) que leur qualité – l’huile de roche saoudienne étant facile à extraire et à raffiner.