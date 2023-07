Pétrole : Tende Energy annonce une nouvelle acquisition en Tunisie

Tende Energy accroît son portefeuille de production en Tunisie grâce à une acquisition, et s’intéresse aux actifs angolais

Tende Energy, société indépendante centrée sur l’Afrique et détenant des actifs dans l’OML 65 au Nigeria, a annoncé qu’elle avait pris le contrôle total d’ATOG Midco Limited, ainsi que de ses filiales (ATOG), après avoir acquis une participation supplémentaire de 90 % dans ATOG. En contrepartie, Tende a fourni des fonds qui seront utilisés pour le développement futur des actifs du portefeuille d’ATOG.

L’acquisition consolide la propriété d’un portefeuille de trois actifs productifs onshore dans le bassin de Ghadames en Tunisie, dont l’un est exploité par ATOG, et d’une licence offshore exploitée dans le golfe d’Hammamet, qui contient la découverte Cosmos entièrement évaluée. L’acquisition a été soutenue par Trafigura et complète les actifs de production et de développement de Tende au Nigeria et son acquisition prochaine des intérêts productifs significatifs en Angola.

Le portefeuille en Tunisie produit actuellement environ 800 boepd à partir des trois licences onshore :

L’augmentation de la capacité de l’infrastructure facilitée par le gazoduc Nawarra récemment mis en service (investissement de 1,2 milliard de dollars par son propriétaire) devrait permettre une augmentation de la production dans les licences exploitées par ENI, dont la production était auparavant limitée.

Le portefeuille comprend la découverte évaluée de Cosmos, qu’ATOG exploite et dans laquelle elle détient une participation de 80 % (ETAP 20 %). Les découvertes initiales ont atteint un débit combiné de 5 700 bopd lors des essais de puits et les estimations récemment mises à jour donnent une récupération finale estimée (EUR) de 15-20 mmboe. La licence contient des structures cartographiées mais non forées qui offrent des ressources considérables et constituent la base d’un centre de développement offshore important. La société accélère les plans de développement des découvertes de Cosmos, en collaboration avec ETAP, et prévoit de soumettre un plan de développement actualisé aux autorités tunisiennes dans les mois à venir.

Cité par Petroleum Africa, le PDG de Tende Energy, Bobo Kuti, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir conclu l’acquisition d’ATOG et nous nous réjouissons de l’augmentation de la production et des flux de trésorerie du portefeuille, en particulier de la mise en service de l’actif précieux Cosmos.

« Nous continuons à faire avancer le projet d’acquisition des actifs offshore angolais, en collaboration avec notre partenaire, Etu (anciennement Somoil). Les participations dans les blocs 18 et 31 représentent une croissance future importante pour la société et sont conformes à la stratégie de renforcement de notre capacité de production.

« Notre équipe opérationnelle poursuit et accélère son travail avec le groupe amont de la NNPC, Nigeria Exploration and Production Limited, Baker Hughes et l’équipe de la coentreprise COPDC en ce qui concerne la poursuite du développement de l’OML 65 – en se concentrant initialement sur la production supplémentaire du champ d’Abura. Nous continuons également à entreprendre d’autres travaux d’évaluation dans l’OML 65 et nous sommes impatients de fournir de nouvelles mises à jour sur nos progrès opérationnels.

« Notre objectif est d’augmenter la production et les flux de trésorerie en développant notre portefeuille de projets de valeur tout en travaillant à réduire les risques de l’ensemble unique d’opportunités d’exploration au sein du portefeuille ».

Tende Energy travaille également à une acquisition en Angola, ayant précédemment signé un SPA juridiquement contraignant avec Sonangol pour acquérir des participations de 8,28% et 10% respectivement dans les blocs offshore angolais productifs 18 et 31 et une participation de 25% dans le bloc d’exploration 27. La finalisation est prévue pour le second semestre 2023, sous réserve des conditions et approbations habituelles.