Pétrole : Upland met fin à l’accord d’amodiation en Tunisie avec Pennpetro

Upland Resources Ltd. a annoncé tard vendredi qu’elle mettait fin à l’accord d’amodiation avec Nobel Petroleum USA Inc. et Pennpetro Energy PLC.

Upland, la compagnie pétrolière et gazière cotée à Londres, a déclaré que la date d’arrêt de longue durée était passée sans que certaines conditions de l’accord aient été remplies.

La société a déclaré que ses filiales, UPL (Saouaf) Ltd. et Upland (N Tunisia) Ltd. avaient donné à Nobel et Pennpetro un préavis de sept jours pour résilier l’accord.

Upland a ajouté qu’Upland (Saouaf) Ltd. avait demandé le 21 octobre le renouvellement du permis de Saouaf jusqu’au 22 décembre 2023 et que cette demande est en cours d’examen.

Le 21 juillet, la société a annoncé un accord d’amodiation dans la zone du permis Saouaf d’Upland en Tunisie entre Upland (Saouaf) et la filiale à part entière de Pennpetro Energy, Nobel Petroleum USA.