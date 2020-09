Pétrole : Zenith acquiert une participation directe dans le champ de Sidi Kilani

Zenith Energy a annoncé un accord de vente et d’achat conditionnel avec CNPC International ( Chinese petroleum company International) (Tunisie) pour l’acquisition d’une participation directe dans le permis de Kairouan Nord et la concession de Sidi El Kilani, qui contient le champ pétrolifère de Sidi El Kilani.

La contrepartie payable par Zenith selon les termes de l’accord est de 300 000 dollars US. Une fois l’acquisition réalisée, la participation directe de la société dans le champ pétrolifère de Sidi El Kilani équivaudra à une production quotidienne d’environ 280 bpj.

Cette acquisition est la deuxième opérée par Zenith en lien avec la concession de Sidi El Kilani et porte à 45 % la participation conditionnelle totale de la société dans l’acquisition. Le 20 avril, Zenith avait annoncé un accord de vente et d’achat conditionnel pour acquérir la participation directe de la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company KUFPEC (Tunisie).

Andrea Cattaneo, PDG de Zenith, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette transaction avec la CNPCI. Le conseil d’administration est très satisfait des conditions commerciales favorables convenues en ce qui concerne l’acquisition tunisienne. Une fois l’opération conclue, la société disposera de revenus journaliers de production importants et d’un avenir prometteur en développant l’actif de Sidi El Kilani en partenariat avec l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP), la société pétrolière d’État. Nous sommes également très heureux d’avoir renforcé notre présence en Tunisie, un pays sûr et démocratique qui a une longue histoire de succès dans les activités de production de pétrole et de gaz pour des sociétés indépendantes telles que Zenith. La compagnie a développé une relation très constructive avec la CNPCI, et nous sommes impatients d’explorer d’autres possibilités de coopération mutuelle en temps utile ».