Pétrole : Zenith verse une 1ère tranche de 250 000$ pour l’acquisition du champ Sidi Kilani

La compagnie pétrolière Zenith Energy a versé 250 000 dollars à la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co. (KUFPEC) comme premier paiement pour son acquisition de la concession de Sidi El Kilani en Tunisie.

Le montant total à payer est de 500 000 dollars. Zenith a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les revenus de la production du champ soient suffisants pour couvrir le montant restant d’ici octobre 2020.

Zenith a accepté d’acquérir les 22,5% de la licence tunisienne, qui détient le champ pétrolifère de Sidi El Kilani, en avril. La part de production de la société devrait lui permettre de ne pas lever des capitaux supplémentaires pour financer l’accord tunisien, selon la compagnie.

La réalisation de l’opération est tributaire de l’approbation du Comité consultatif des hydrocarbures, l’autorité de régulation tunisienne. Une décision est attendue en temps utile, a déclaré Zenith.

La production du champ est actuellement d’environ 700 barils par jour.

Andrea Cattaneo, PDG de Zenith, s’est déclaré « ravi des conditions favorables que la société a obtenues en relation avec l’acquisition tunisienne et nous attendons avec enthousiasme de commencer les activités de SLK en partenariat notamment avec l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) ».

Il a ajouté que Zenith travaillait également sur d’autres possibilités de production on shore en Tunisie. L’entreprise a décidé de s’étendre en Afrique, après ses actifs en Italie et en Azerbaïdjan.