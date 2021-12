Pfizer obtient l’autorisation de commercialisation sur le marché tunisien pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans atteints de maladies chroniques

La Direction de la Pharmacie et du Médicament au ministère de la Santé vient d’accorder au vaccin Pfizer une autorisation de commercialisation sur le marché tunisien pour la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans atteints de maladies chroniques, a déclaré, lundi à la TAP, Chokri Jribi, membre de la Campagne nationale de vaccination contre la coronavirus.

Il serait envisagé de généraliser cette opération au reste des enfants de la même catégorie d’âge en raison de la propagation de l’épidémie du coronavirus avec ses souches mutées parmi les non-vaccinés. Il s’agit, a-t-il dit, de protéger les enfants du risque d’infection, en particulier ceux atteints de maladies chroniques et ceux qui souffrent d’une immunodéficience.

À cet égard, Jribi a souligné que les essais cliniques ont démontré l’efficacité du vaccin Pfizer chez les enfants de ce groupe d’âge dans le monde, en utilisant une dose réduite par rapport aux autres catégories d’âge. Notons que de nombreux pays à travers le monde ont commencé à vacciner les enfants âgés de 5 à 11 ans contre Coronavirus et que l’Agence américaine du médicament (FDA) a accordé une autorisation en urgence pour la vaccination de ces enfants contre le Covid-19 avec Pfizer-BioNTech avec deux injections, à trois semaines d’intervalle.

Jribi a, dans un autre contexte, expliqué la lenteur du rythme de la campagne de vaccination avec la troisième dose par l’intervalle de temps exigé entre l’injection de la deuxième dose et la fin de la vaccination, qui doit être d’au moins 5 mois, soulignant qu’environ 755 mille personnes ont achevé leur shéma vaccinal depuis le 12 juillet dernier. Il a souligné que la vaccination des 15 ans et plus avec la troisième dose est de 6,5 pour cent et que 78 pour cent des convoqués pour la troisième dose se sont présentés aux centres de vaccination. Selon lui, ceux qui n’ont pas répondu à la convocation ne sont pas convaincus de la nécessité de recevoir une troisième dose.