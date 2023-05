Phénomènes astronomiques: Une éclipse lunaire pénombrale visible le 5 mai 2023

Une éclipse lunaire pénombrale se produira, vendredi, 5 mai 2023, lorsque la terre passe entre le soleil et la lune, ne projetant que la partie extérieure de son ombre, a indiqué mardi l’Institut National de la Météorologie (INM).

Cette éclipse, qui durera 4 heures et 17 minutes, sera visible en Tunisie et dans le reste des pays de l’Afrique, l’Europe, l’Asie et l’Australie.

Pour la Tunisie, l’éclipse commencera après le coucher du soleil et la lune sortira de la pénombre de la Terre à 20h31 heure locale.

Contrairement aux éclipses totales ou partielles de lune, il est difficile de voir une éclipse partielle de la lune car il est difficile de remarquer les changements légers de la lumière de la lune lorsqu’elle pénètre dans la zone de pénombre, a fait savoir l’institut.

