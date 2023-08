Phosphate : Une augmentation contrastée

« quelle évolution pour la production du phosphate en 2023 ? ». La question a été posée par les analystes de la Biat (Banque Internationale Arabe de Tunisie), dans son dernier « Bulletin de conjoncture économique et monétaire en Tunisie (P15) ».

Pour expliquer ce contraste, les analystes de la banque (Oualid Jaafar Chief Economiste & Asma Bejaoui Karoui Senior Research Project Manager) reviennent d’abord sur des déclarations officielles faites par Charfeddine Ben Yahya, directeur conseiller auprès de la direction générale de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, Shems FM, 28 avril 2023. Il y indiquait que « l’objectif de production du phosphate brut fixé pour 2023 est de 5,6 millions de tonnes » et constatent que « l’analyse de la production des principaux produits dérivés dresse un tableau contrasté. Au bout des 5 mois premiers mois, une augmentation a été observée au niveau des exportations du phosphate brut et ses dérivés ».

Et les analystes de la Biat d’ajouter que « stratégiquement, la Tunisie a axé ses efforts vers la transformation et la valorisation du phosphate, principalement au sein du groupe chimique afin d’optimiser la rentabilité des quantités produites. D’ailleurs, la Tunisie est classée deuxième au niveau mondial en termes de valorisation de la production de phosphate », pour conclure que « l’évolution notable au niveau des exportations du phosphate brut serait expliquée notamment par la hausse de son prix et la baisse de ceux de ses principaux produits dérivés »