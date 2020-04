Photo du jour : Au temps du coronavirus, le kilo de piments vendu à plus de 5 DT

De nombreux commerçants et marchands ambulants ont profité de la situation sanitaire du pays et ont vendu plusieurs produits de consommation de base à l’instar des légumes et des fruits à des prix trop chers et inadmissibles .

D’ailleurs le prix du kilogramme de piments est commercialisé à plus de 5 DT dans certains marchés, a constaté Africanmanager.

On espère que tous les services de contrôle économique se mobilisent encore plus afin de mettre fin à ce genre de dépassement qui touche fortement au pouvoir d’achat du citoyen !