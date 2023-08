PIB : Une croissance drivée par une demande domestique mal orientée

Selon l’INS, le PIB au 2e trimestre 2023 s’est contracté de 1,3% par rapport au 1er trimestre (après +0,7%). En glissement annuel (GA), sa progression a fortement ralenti, de +1,9% au 1er trimestre à +0,6% au second. « La croissance tunisienne pâtit particulièrement d’une demande domestique mal orientée, qui n’a progressé au 2e trimestre que de 0,2% en un an et reculé de 1,4% par rapport au trimestre précédent », selon l’analyse du service économique de l’ambassade de France en Tunisie. Selon la même analyse, la croissance repose actuellement davantage sur la demande externe, illustré par la hausse annuelle de 11,4% du volume des exportations au 2e trimestre, supérieure à celle des importations (+9%) :

la contribution de la demande interne à la croissance en GA n’a été que de 0,25 point de PIB au 2ème trimestre contre 0,35 point de PIB pour la demande externe. La croissance tunisienne au 2e trimestre a particulièrement pâti des mauvaises performances dans le secteur agricole, dont l’activité a chuté de 12,5% en un an et de 7,9% en un trimestre, ainsi que dans le secteur de la construction, dont l’activité a reculé de près de 10% d’un trimestre à l’autre. Le recul de l’activité dans l’industrie (-2,1% en GA. et -1,1% en g.t) s’explique notamment par les mauvaises performances dans l’agroalimentaire (-4,4% en GA et -0,6% en g.t), le textile-habillement (-8,5% en g.t.) et dans le secteur extractif (extraction minière en recul de 14% en g.t. notamment). Le secteur des services (+2,9% en GA. et +0,2% en g.t.) reste porté plus particulièrement par le maintien de bonnes performances de l’hôtellerie restauration (+17,5% en GA et +1,7% en g.t.) dans un contexte de reprise du tourisme