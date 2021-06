Plainte en justice contre les auteurs de la rumeur d’importation d’une cargaison de céréales non conformes aux normes

« L’Office des Céréales a entrepris de saisir la justice contre tous ceux qui ont délibérément, porté atteinte à la réputation de l’office et de ses cadres, en faisant circuler la rumeur d’importation d’une cargaison de céréales non conformes aux normes via le port de Sousse », a annoncé dimanche, le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche.

L’office a fait savoir que la cargaison en question a été importée de Roumanie conformément aux procédures et aux mesures en vigueur. Le dossier d’importation et d’admission de la marchandise contient tous les documents relatifs à la sécurité de la marchandise (certificat phytosanitaire, certificat d’origine, certificat sanitaire, certificat de non contamination radioactive).

« Le navire transportant la marchandise en question est arrivé le 12 juin 2021 au port de Sousse, les opérations de déchargement ont démarré le 14 juin et se poursuivent encore, parallèlement aux opérations de contrôle effectuées par les services du contrôle phytosanitaire au port de Sousse, l’expert judiciaire chargé par le tribunal et les services de l’office des céréales », a t-il précisé.

Et d’ajouter que « les opérations de contrôle se poursuivent tout au long de l’opération de déchargement. Les documents et les analyses nécessaires pour l’admission de la marchandise et relatifs à la contamination radioactive (Laboratoire de l’office des céréales), aux analyses phytosanitaires (Laboratoire central d’analyses et d’essais de Sousse) et à l’obtention d’un bon de sortie (Services de contrôle phytosanitaire de Sousse) se passent normalement pour ce navire ainsi que pour le reste des navires sans exception ».

A noter qu’une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux le samedi 19 juin, présentant des données selon lesquelles l’Office des Céréales a importé une cargaison de céréales non conformes aux normes via la port de Sousse ».