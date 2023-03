Plan de développement 2023-2025 : Plusieurs projets programmés au profit des gouvernorats du sud

Le Plan de développement 2023-2025 prévoit la construction dans le district du sud, de 9 écoles primaires, 7 collèges et 8 lycées, ainsi que la restructuration de 4 centres de formation professionnelle, et l’aménagement de 11 maisons de la culture au gouvernorat de Gabes, a indiqué le directeur général de l’Office de développement du Sud, Khaled Hchicha, vendredi, lors du forum régional des gouvernorats du sud sur l’appui au développement. Le responsable a ajouté qu’il est prévu, également, d’aménager le musée du mouvement national au gouvernorat de Gabès, et de mettre en place 3 centres d’arts dramatiques et du spectacle à Gabès, Médenine et Kébili, ainsi que de construire 5 complexes sportifs et fournir les équipements nécessaires aux services médicaux dans les différents hôpitaux régionaux . » La région sera dotée de 11 zones industrielles « , a encore noté Hchicha ajoutant qu’on s’attend, en outre, à l’aménagement et la réhabilitation des aéroports de Djerba -Zarzis, Gabes -Matmata et Gafsa- Ksar, et les postes frontaliers de Ras Jedir, Hazwa et Dhehiba, outre la réalisation du projet de parc géologique dans le sud-est et de celui de transport hydraulique des phosphates commerciaux pour alimenter les usines du Complexe chimique d’El Medhila. Par ailleurs, une station de dessalement d’eau de mer sera construite à Sidi Makhlouf à Médenine, outre l’extension de la station de dessalement d’eau de mer de Djerba, ainsi que la mobilisation des actions adéquates pour protéger les villes des inondations et le littoral de l’érosion marine. Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saïd, avait auparavant rappelé, que le plan de développement 2023- 2025 vise à établir un nouvel modèle de développement capable de créer de la richesse et de consolider l’inclusion sociale tout en permettant au pays d’être à la page des mutations internationales.

