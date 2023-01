Plan de développement: Vers la réalisation de 126 projets dans le domaine de l’innovation

Quelque 126 projets sectoriels dans le domaine de l’innovation et de la création, seront réalisés dans le cadre de la feuille de route nationale pour le développement, l’innovation et l’économie du savoir pour la période 2023-2025.

Cette feuille inscrite dans le cadre du plan de développement 2023-2025, comporte également plus de 100 mesures sectorielles et 25 mesures visant le développement du climat des affaires.

Elle porte aussi sur une vingtaine de mesures en faveur du » Startup-Act 2 « , propose un cadre de gouvernance de l’innovation, outre 36 procédures liées au processus de développement du climat des affaires.

La feuille en question a été élaborée par une commission mixte représentée par les secteurs public et privé, la société civile et 150 participants, outre une participation régionale des gouvernorats de Kairouan, Siliana, Jendouba, Sfax, Tozeur, Sousse et Nabeul.

Le plan de développement 2023/2025 comporte l’ensemble de priorités, de politiques et de programmes de développement sectoriels et régionaux, et ce, dans le cadre des orientations de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035 et le programme national de réformes structurelles pour la prochaine période.

Le nouveau modèle de développement ambitionne d’améliorer le climat d’affaires, d’encourager l’initiative privée et l’investissement dans les secteurs prometteurs, de renforcer l’économie sociale et solidaire et d’impulser le partenariat entre les secteurs public et privé, a indiqué le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saied le 3 janvier.

Il permet, également, d’encourager l’investissement dans l’économie verte et circulaire, de mettre en œuvre des politiques et des programmes pour lutter contre l’économie parallèle, réduire les entraves bureaucratiques, simplifier les procédures juridiques et annuler le système d’autorisations.