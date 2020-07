Plan de relance: La BCE met la pression sur les dirigeants européens

La BCE a exhorté jeudi les dirigeants européens à se mettre « rapidement » d’accord sur un plan de relance « ambitieux » face à l’impact économique de la pandémie, à la veille d’un sommet de l’UE sur le sujet à l’issue très incertaine.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se retrouvent vendredi et samedi à Bruxelles pour tenter de se mettre d’accord sur un programme d’aide aux pays les plus affectés, qui génère des divisions entre pays du Nord et du Sud.

« Il est important que les dirigeants européens se mettent d’accord rapidement sur un plan ambitieux », a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, à l’issue de la dernière réunion de son instance dirigeante avant la pause estivale.

« Toutes les politiques devraient tendre à aider les gens » qui souffrent des effets de l’épidémie, a-t-elle ajouté.

Elle a apporté son « soutien » au projet de 750 milliards d’euros qui sera discuté lors du sommet, présenté par la Commission européenne.