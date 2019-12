Plateforme nationale pour la protection sociale

Le conseil national du dialogue social a examiné vendredi deux rapports, celui du comité de développement régional et de développement économique portant sur le projet de loi de finances pour l’année 2020 et du comité de protection sociale portant sur le projet de loi de réalisation d’une plateforme nationale de la protection sociale, a indiqué Nabil Ourari, directeur général du conseil en marge de la tenue des travaux de l’assemblée générale extraordinaire du conseil.

Dans une déclaration à la presse, il a précisé que cette séance est la première des travaux deux conseil crée depuis une année, consacrée à l’examen des projets de loi et nombre de décrets gouvernementaux.

Cette séance sera probablement une occasion pour adopter les deux rapports portant sur le projet de loi de finances pour l’année prochaine et celui de création d’une plateforme nationale de la protection sociale, a estimé la même source.

Le rapport du comité de développement régional et de développement économique portant sur le projet de loi de finances pour l’année 2020 compte des propositions déposées par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat axées sur la réalisation de développement et l’augmentation du taux de l’employabilité, a notamment ajouté Ourari.