PLF 2021: Relèvement du plafond de déduction de l’impôt sur le revenu, pour les CEA et les contrats d’assurance vie

Le projet de loi de finances 2021 prévoit des encouragements à l’épargne à moyen et long termes, par le biais des comptes d’épargne en actions (CEA) et les contrats d’assurance vie.

- Publicité-

Pour ce qui est des CEA, le PLF pour l’année prochaine, propose le relèvement du plafond de déduction de l’impôt sur le revenu, au titre des comptes d’épargne en actions qui donnent le droit de bénéficier d’avantages fiscaux, de 50 mille dinars à 100 mille dinars, par an.

Concernant les contrats d’assurance vie et la constitution de capital, y compris l’Assurance islamique « Takeful », le projet comporte le relèvement des montants payés au titre des contrats d’assurance vie et des contrats de constitution de capital, qui donnent le droit de bénéficier d’avantages fiscaux, de 10 mille dinars à 100 mille dinars par an.