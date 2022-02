Pluies abondantes à Bizerte, Ben Arous et Nabeul

Des quantités de pluie ont été enregistrées dans plusieurs régions du pays, au cours des 24 dernières heures, dont les plus élevées ont concerné le gouvernorat Bizerte et plus précisément Utique (31 millimètres) et Joumine (24 millimètres), d’après les données publiées par l’Institut National de la Météorologie (INM).

En fait, les précipitations étaient également abondantes notamment Sidi Ahmed (15 mm), Ghezala (14 mm), Ras Jebal et Bizerte ville (12mm), Tinja (11 mm).

Même constat, pour le gouvernorat de Ben Arous, où les quantités de pluie ont atteint 21 mm à Hammam Lif, 18 mm à Ben Arous, 14 mm à Mornag, Mourouj et Fouchana.

Les plus faibles précipitations ont été enregistrées dans les délégations de Rades (6 mm) et de Megrine (4 mm).

Le gouvernorat de Nabeul a, à son tour, enregistré des quantités de pluies, surtout dans les régions de kélibia (19 mm), Hammam Ghezaz (18 mm) Menzel Temim (16 mm), Solimane (14 mm) et Grombalia (13 mm).

Par contre, les précipitations ont été limitées à Monastir. Elles n’ont dépassé les 3 mm à Monastir Port, et 1 mm dans les régions de Moknine, Moatamar et Monastir Aéroport.

Idem, pour le gouvernorat de Zaghouan, où les quantités de pluies ont varié 7mm à Bir Mecharga et 1 mm à Ennadhour et Oued Erraml.



Dans le gouvernorat de Tunis, les chutes de pluies se sont limitées aux délégations de Tunis Carthage (18 mm) et Sidi Bousaid (14 mm). Idem, pour le gouvernorat de l’Ariana où les pluies n’ont concerné que la région de Cherfech (18 mm).