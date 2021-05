Des pluies éparses sont attendues vendredi, dans le Nord et localement, le Centre. Le temps sera parfois nuageux, ailleurs. vent du secteur nord généralement modéré. Sa vitesse peut atteindre 40 km/h. Mer agitée.

Les températures restent invariables, avec des maximales oscillant entre 24 et 29 degrés, dans les régions de l’Est, et entre 30 et 37 dégrès C, ailleurs