Pluies éparses et orageuses sur la plupart des régions

Des changements météorologiques sont attendus, dimanche. Des pluies éparses et orageuses seront enregistrées sur la plupart des régions, devenant parfois intenses sur les côtes est, le centre-est et localement le sud-est avec la possibilité de chutes de grêle sur des endroits limités, selon l’Institut national de la météorologie (INM). Le vent soufflera fort sur les côtes, les hauteurs et le sud, où il sera accompagné de phénomènes de sable. Les bulletins d’alerte demeurent ainsi en vigueur pour les activités de navigation et de la pêche. La mer sera très agitée à houleuse dans le nord. Une baisse notable des températures est attendue. Les maximales seront comprises entre 12 et 18 degrés dans le nord et le centre, atteindront 8 degrés dans les hauteurs et varieront entre 19 et 25 degrés dans le sud. Elles atteindront 30 degrés à El Borma et Borj el Khadhra.

