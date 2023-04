Pour la journée de dimanche, le temps sera favorable à des chutes de pluies éparses sur les régions nord et localement le centre.Ces pluies seront parfois fortes accompagnées de chutes de grêles sur des zones limitées.

Selon l’Institut national de météorologie (INM) l’activité du vent nécessite de la vigilance près des cotes, sur les hauteurs et le sud ou il sera accompagné de tourbillons de sable. La mer sera agitée à très agitée.

Les températures seront en baisse. La maximales varieront entre 21 et 28 degrés dans les régions côtières et les hauteurs et entre 29 et 37 degrés dans le reste des régions, atteignant 39 degrés au sud.

