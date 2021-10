Des pluies sont attendues au centre, et localement le nord et le sud. Elles seront parfois abondantes et accompagnées de grêle dans certains endroits isolés.

Températures en légère baisse au nord et au centre. Elles oscilleront entre 24°c et 30°c. Elles atteindront 21°c dans les hauteurs et varieront entre 27°c et 33°c dans le sud.

Vents faibles à modérés dans le centre et le sud .

Mer peu agitée à ondulée dans le golfe de Gabès.