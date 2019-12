Temps froid avec pluies isolées et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre et des passages nuageux sur le sud.

Vent de secteur Ouest fort de 50 à 80 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré à assez fort de 20 à 45 km/h ailleurs.

Mer très forte sur le nord et très agitée à agitée ailleurs. Températures maximales seront comprises entre 12 et 17°C sur le nord et le centre, de l’ordre de 08°C sur les hauteurs ouest et entre 14 et 19°C sur le sud.

//Prévisions pour Vendredi 13 Décembre 2019

Temps parfois nuageux avec pluies isolées sur le nord et des passages nuageux sur le centre et le sud.

Vent de secteur Ouest fort de 50 à 80 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h à l’intérieur du pays, avec phénomènes locaux de sable sur le sud. Mer très forte à grosse sur le nord et très agitée à agitée ailleurs.

Températures maximales comprises généralement entre 12et 17°C sur le nord et le centre, voisines de 08°C sur les hauteurs ouest et entre 14 et 19°C sur le sud.