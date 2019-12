Le temps est, dimanche, marqué par des nuages parfois abondants avec pluies isolées et temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud avec la possibilité de chutes de grêle et de coups de foudre localisés.

Vent de secteur Ouest sur le nord et de secteur Est sur le centre et le sud; assez fort à fort de 40 à 60 km/h près des côtes Est et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et faible à modéré de 15 à 30 km/h sur le reste du pays, puis se renforçant en fin de journée près des côtes nord et dépassant temporairement 70 km/h sous orages.

La mer sera agitée à très agitée sur les côtes Est et peu agitée à agitée sur le nord. Les températures sont en baisse et les maximales seront comprises entre 14 et 18°C sur le nord et le centre, voisines de 12°C sur les hauteurs ouest, entre 18 et 23°C sur le sud.

Lundi, le temps sera également parfois nuageux avec pluies isolées sur le nord et les régions côtières Est et prenant temporairement un caractère orageux la nuit sur le nord.

Vent de secteur Nord fort de 50 à 70 km/h près des côtes et sur les hauteurs et modéré à assez fort de 20 à 40 km/h ailleurs.

La mer sera forte à très forte sur le nord.

Les températures maximales seront comprises entre 14 et 18°C sur le nord et le centre, de l’ordre de 11°C sur les hauteurs ouest et entre 17 et 21°C sur le sud.