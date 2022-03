Pluies orageuses attendues, dimanche

Des pluies orageuses sont attendues, dimanche, sur la plupart des régions de pays. Les précipitations seront abondantes le matin sur le centre et les côtes-est, avec possibilité de chute de grêle par endroits.Le vent soufflera fort près de côtes, au niveau des hauteurs et sur le sud, avec des phénomènes de sable. Sa vitesse peut atteindre, temporairement, les 70 km/h.La mer sera agitée à très agitée.Les températures seront stationnaires et les maximales seront comprises entre 10 et 14 degrés sur le nord et le centre, entre 15 et 21 degrés sur le sud, et aux alentours de 8 degrés sur les hauteurs. Elles atteindront les 25 degrés à Borma et Borj El Khadhra.