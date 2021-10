Pluies orageuses cet après-midi et demain jeudi

Des pluies orageuses sont attendues sur le Nnord et concerneront progressivement les régions côtières Est et ultérieurement la région du Sahel, mercredi après midi et jeudi 14 octobre 2021, indique un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM.

- Publicité-

Ces précipitations seront parfois intenses au cours de la nuit prochaine notamment sur les régions côtières Est et la région du Sahel et les quantités varieront entre 30 et 50 millimètres et atteindront localement 70 millimètres dans les régions de l’extrême Nord, avec des chutes de grêle par endroits.

Une baisse des températures est également prévue, au cours de cette nuit et demain jeudi, dans le Nord et le Centre. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 13 °C sur les hauteurs ouest et entre 14 et 17°C dans le reste des régions. Les maximales varieront entre 18 et 23 °C et ne dépasseront pas 15°C sur les hauteurs ouest avec un vent de secteur Nord, fort sur le Nord, les hauteurs et prés des côtes, accentuant la sensation de froid.