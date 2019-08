Pluies parfois orageuses et localement intenses sur le nord et localement le centre

Le temps sera marqué, au cours de mardi après-midi et durant la journée de demain mercredi, par la formation de foyers orageux accompagnés de pluies localement intenses sur le nord et localement le centre avec chutes de grêlesة ainsi que des coups de foudre localisés.

Les pluies seront beaucoup plus importantes durant la journée de mercredi avec des cumuls qui seront généralement compris entre 30 et 50 mm et atteignant localement 80 mm, notamment, sur le nord du pays, alerte mardi l’Institut National de Météorologie.