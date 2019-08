Temps nugeux à très nuageux avec pluies temporairement orageuses et localement intenses l’après-midi sur le nord et le centre avec des chutes de grêle .Vent de secteur Sud assez fort de 30 à 50 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h à l’intérieur du pays puis tournant au secteur Nord l’après-midi sur le nord et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

Mer agitée à très agitée sur le nord et les températures maximales seront comprises entre 30 et 35 degrés sur le nord et les hauteurs, entre 36 et 40 degrés ailleurs et atteignant 42 degrés sur le sud-ouest.

Prévisions pour demain jeudi 29 Août 2019

Temps parfois nuageux avec pluies isolées sur le nord, le centre et localement le sud.Vent de secteur Nord assez fort de 30 à 40 km/h près des côtes et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs.

Mer agitée sur le nord et dans le Golfe de Gabès et peu agitée à agitée ailleurs.Les températures maximales seront comprises entre 29 et 33 degrés sur le nord et les hauteurs, entre 33 et 38 degrés ailleurs et atteignant 40 degrés sur l’extrême sud.