Pluies temporairement orageuses et mercure en baisse, ce weekend

Le temps sera, samedi, partiellement nuageux à couvert parfois de nuages denses avec des pluies temporairement, orageuses à intenses sur les régions côtières, puis localement le Centre en fin de la journée et pendant la nuit.

Possibilité de chutes de grêle sur des zones limitées, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Le vent soufflera fort à très fort avec une vitesse de 50 à 70 Km/h près des côtes Nord et de 30 à 50 Km/h ailleurs avec apparition possible localement de phénomènes de sable.

La mer sera très agitée à agitée dans le Nord et très agitée ailleurs. La température sera en baisse. Les maximales seront comprises entre 15 et degrés dans le nord et les zones ouest et entre 21 et 26 degrés dans le reste des régions et atteindront 29 degrés dans l’extrême Sud.