Plus de 10 mille contacts au salon “Gulfood ” à Dubai

“Les exposants tunisiens au salon “Gulfood ” qui s’est tenu, du 16 au 2020, à Dubai, ont pu effectuer plus de 10 mille contacts prometteurs” avec des visiteurs professionnels et des donneurs d’ordre en provenance de plus de 200 pays venant d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Europe et même d’Amérique.

Selon le Centre de promotion des exportations (Cepex), organisateur de la mission, le pavillon Tunisien qui couvre 380 m2 a été a retenu l’attention des visiteurs.

Le salon a représenté une opportunité pour les entreprises Tunisienne opérant dans le secteur de l’agroalimentaire afin de promouvoir leur produits, développer de nouveaux réseaux d’affaires et de partenariat , découvrir de nouveaux produits et fournisseurs et être au diapason des dernières tendances et innovations.

L’objectif étant d’accorder une plus grande visibilité aux produits tunisiens destinés à l’export et de montrer aux décideurs étrangers et arabes le savoir-faire et les singularités qualitatives de nos produits agroalimentaires et de terroir.

A travers ce salon, la Tunisie œuvre également, à renforcer la promotion de l’huile d’olive tunisienne et à accéder à de nouveaux marchés dans les pays Asiatiques, le Danmarek, l’Inde, le Qatar et l’Arabie saoudite qui figurent parmi les zones les plus attractives.

Il convient de noter que la ville de Dubaï est la 3ème destination de réexportation dans le monde et représente aujourd’hui, une plateforme incontournable au Moyen-Orient et en l’Afrique du Nord avec un marché de 5,2 millions d’habitants dont 85% d’origine étrangère.

Le salon Gulfood Dubaï qui couvre plus de 1 000 000 M², accueille chaque année plus de 5 000 exposants et plus de 98 mille visiteurs venus de 200 pays représentant des produits dans 8 secteurs à savoir: les Produits laitiers, les Boissons, les Matières grasses et Huiles, les légumes grains et Céréales, les Viandes et Volailles, la Santé et le Bien-être.