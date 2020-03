Plus de 10 millions de Tunisiens concernés par le confinement total à partir d’aujourd’hui

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a déclaré, samedi soir, que le confinement total est une mesure qui concerne tous les Tunisiens, sauf à peu près 15 pc de la population qui continuera de travailler pour garantir la bonne marche des secteurs vitaux, tels la sécurité, la santé, l’agroalimentaire, l’eau, l’électricité, les banques…

Le confinement total est une mesure préventive visant à garantir notre sécurité et la stabilité du pays, c’est pourquoi il est impératif de rester chez soi et de limiter ses déplacements, a-t-il soutenu dans une adresse aux Tunisiens, à la veille de l’application de la mesure du confinement total.

Il a expliqué que le “confinement sanitaire total” décidé, vendredi, lors du Conseil de sécurité nationale, est une mesure qui “nous permettra aussi d’effectuer quelque 10 mille tests de dépistage et de constituer ainsi un échantillon”. Cette mesure d’une grande importance nous aidera à connaitre la progression du nombre de malades et de la maladie, a-t-il dit.

“Nous pourrons ainsi prendre les devants et se préparer à tous les scénarios”.

Fakhfakh a appelé les Tunisiens à respecter les mesures sanitaires et à faire preuve de patience et de solidarité et de générosité.

“Il n’y a pas de victoire sans sacrifices”, a-t-il relevé. Mais, je demeure convaincu que nous allons gagner cette bataille et nous nous en sortirons que plus forts et plus unis”.

Le confinement total sera appliqué, en Tunisie, à partir du dimanche 22 mars (06h00 du matin) et jusqu’au 4 avril prochain, a annoncé, vendredi soir, la Présidence du Gouvernement.