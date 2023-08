Plus de 100 mille élèves issus de familles démunies bénéficieront d’aides sociales à l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024

Le président de l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) Mohamed Khouini a déclaré lundi à la TAP que plus de 100 mille élèves issus de familles à revenu limité bénéficieront d’aides sociales à l’occasion de la rentrée scolaire 2023-2024.

Il a indiqué en marge de la réunion des gestionnaires régionaux de l’UTSS, que les aides scolaires consistent en des cartables, des cahiers et manuels scolaires, des vêtements et chaussures de sport.

D’autre part, il a précisé que 292 jardins d’enfants relevant de l’UTSS et répartis à travers tout le pays, notamment dans les régions lointaines et défavorisées et les quartiers populaires reprendront prochainement leur activités, ajoutant qu’une session de formation au profit des cadres éducatifs dans les jardins d’enfants sera organisée du 3 au 10 septembre 2023.

L’UTSS avait organisé du 13 juillet au 27 aout 2023 au Lycée Abdelaziz Khouja à Kélibia une colonie de vacances au profit de 653 enfants issus de familles démunies et à revenu limité venus de plusieurs gouvernorats.

