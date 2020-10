Plus de 1,1 million de morts recensés dans le monde

Plus de 1,1 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles vendredi après-midi.

Au total, au moins 1.100.056 morts, pour 38.997.267 cas, ont été déclarées. Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec 218.496 morts.

Parallèlement, plus de 400.000 nouveaux cas de contaminations par le Covid-19 ont été répertoriés dans le monde sur la seule journée de jeudi, un record selon le décompte de l’AFP.

A leur échelle, les Etats-Unis ont franchi vendredi le cap des 8 millions de cas détectés de Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l’université Johns Hopkins, qui fait référence

