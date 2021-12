Plus de 2 millions de touristes jusqu’au 20 novembre

Le nombre de touristes arrivés en Tunisie jusqu’au 20 novembre 2021 a augmenté de 14,5%, à 2 101 534 touristes contre 1 835 076 touristes durant la même période de 2020, a indiqué, mercredi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Les recettes touristiques ont ainsi évolué de 6,2%, à 1,9 million de dinars et le nombre de nuitées passées a également, augmenté de 23,4%, a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère pour annoncer le lancement, le 11 décembre 2021, de la manifestation internationale « Destination Dahar » qui se tiendra à l’initiative de la Fédération Tourisme Authentique Destination Dahar (FTADD).

Le ministre a, à cette occasion, évoqué les répercussions de la crise sanitaire du coronavirus sur le secteur touristique, affirmant que l’apparition de nouveaux variants du covid-19, impose un travail supplémentaire et un respect total des protocoles sanitaires et des mesures barrières pour bien gérer la crise et préserver la santé des citoyens.

Il a rappelé que la Tunisie était parmi les premiers pays à instaurer un protocole sanitaire spécifique aux établissements touristiques en mai 2020, soulignant la nécessité de le réviser régulièrement, en fonction de l’évolution de la pandémie.

Belhassine a aussi, estimé que la situation sanitaire est actuellement stable en Tunisie, rappelant cependant, la nécessité de présenter un pass vaccinal dans les espaces publics, à partir du 22 décembre 2021.

Il a, par ailleurs, annoncé l’organisation, vers la fin de la semaine en cours, d’un congrès sur le retour du marché français et l’accueil d’une délégation des grandes agences de voyages allemandes dans l’objectif de relancer l’activité touristique et de retrouver le rythme d’avant la pandémie.