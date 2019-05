Plus de 20 mille adhérentes à Tahya Tounes

Le parti Tahya Tounes a tenu, samedi soir, dans un hôtel de Tunis, son premier meeting féminin groupant des députées, des dirigeantes et des adhérentes du parti, lit-on dans un communiqué rendu public, dimanche.

Le secrétaire général, Slim Azzabi, a indiqué à cette occasion, que son mouvement compte plus de 20 mille femmes, soulignant l’importance de la présence de celles-ci dans le parti afin de faire prévaloir leurs compétences et leur participation à la prise de décision et à la promotion de la société.

Azzabi a insisté sur la nécessité d’impliquer la femme dans tous les domaines, afin qu’elle contribue au progrès du pays. Pour lui, la femme et la jeunesse représentent les principaux piliers du parti. Il a évoqué, par ailleurs, les réalisations accomplies par le gouvernement pour renforcer les acquis de la femme en Tunisie, notamment, en milieu rural, ajoute-t-on dans le communiqué.